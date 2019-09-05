Медведчук объяснил, почему пытается запретить книгу Кипиани о Стусе

5 сентября, 2019, 07:34

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" и по совместительству кум Путина Виктор Медведчук объяснил, почему требует через суд запретить книгу журналиста Вахтанга Кипиани о Василие Стусе "в любой форме на любой территории"

Об этом сообщает Громадское.

"Если человек позволяет себе высказывания, не соответствующие действительности, то это является предметом судебного разбирательства для защиты чести и достоинства, я так делал всегда и буду делать в будущем", - сказал Медведчук.

Напомним, 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил , что Медведчук подал на него в суд за книгу об украинском политзаключенном Василие Стусе.

По словам Кипиани, все публикации, которые пишут о роли Медведчука в этих политических процессах, подвергаются судебному преследованию.