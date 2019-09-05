Медведчук объяснил, почему пытается запретить книгу Кипиани о Стусе
5 сентября, 2019, 07:34
Депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" и по совместительству кум Путина Виктор Медведчук объяснил, почему требует через суд запретить книгу журналиста Вахтанга Кипиани о Василие Стусе "в любой форме на любой территории"
Об этом сообщает Громадское.
"Если человек позволяет себе высказывания, не соответствующие действительности, то это является предметом судебного разбирательства для защиты чести и достоинства, я так делал всегда и буду делать в будущем", - сказал Медведчук.
Напомним, 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил , что Медведчук подал на него в суд за книгу об украинском политзаключенном Василие Стусе.
По словам Кипиани, все публикации, которые пишут о роли Медведчука в этих политических процессах, подвергаются судебному преследованию.
Депутат Виктор Медведчук прокомментировал иск в суд с просьбой запретить книгу Вахтанга Кипиани об украинском поэте Василие Стусе pic.twitter.com/EQetT7CjRz- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 сентября 2019 г.
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