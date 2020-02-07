США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко

7 февраля, 2020, 08:17

6 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в Украину госсекретаря США Майка Помпео была обсуждена и согласована кандидатура нового посла

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - рассказал министр.

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Пристайко не сообщил имени нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но тот ушел с поста 31 декабря.