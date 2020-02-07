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Espreso.tvОбществоСША определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко

США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко


фото: прес-служба МЗС
6 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в Украину госсекретаря США Майка Помпео была обсуждена и согласована кандидатура нового посла

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - рассказал министр.

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Пристайко не сообщил имени нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но тот ушел с поста 31 декабря.

  • Напомним, 17 декабря американское издание "Politico" заявило, что Белый дом рассматривает 2 кандидатуры на должность посла в Украине - Кита Дейтона и Филиппа Рикера
  • 2 декабря заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США
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