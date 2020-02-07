США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко
7 февраля, 2020, 08:17
6 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в Украину госсекретаря США Майка Помпео была обсуждена и согласована кандидатура нового посла
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".
"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - рассказал министр.
Читайте также: Виталий Портников: отсутствие посла США - плохой знак
Пристайко не сообщил имени нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.
Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но тот ушел с поста 31 декабря.
- Напомним, 17 декабря американское издание "Politico" заявило, что Белый дом рассматривает 2 кандидатуры на должность посла в Украине - Кита Дейтона и Филиппа Рикера
- 2 декабря заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-