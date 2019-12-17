Белый дом рассматривает две кандидатуры на должность посла США в Украине, - СМИ

17 декабря, 2019, 18:05

Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа делают шаги по стабилизации отношений США с Украиной на фоне дела об импичменте президента, которое серьезно навредило отношениям между двумя странами

Об этом сообщает Politico.

Между тем государственный секретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в январе следующего года в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, станет первым визитом Помпео в страну в качестве главы дипломатии США.

Обстоятельства по отзыву посла США в Украине Мари Йованович лежат в основе расследования демократами поведения американского президента в отношении Украины.

Как сообщает издание, среди тех, кто может стать новым послом США в Украине, - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Бывшему военному 40 лет, сейчас он является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, который связан с Пентагоном.

Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".

Официальные лица в Киеве и Вашингтоне надеются, что новый посол сможет стабилизировать отношения.

Другим вероятным кандидатом на должность посла Соединенных Штатов в Украине является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер. Рикер - карьерный сотрудник дипломатической службы.

Напомним, Украина получила агреман на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его кандидатуру утвердили около двух месяцев назад.