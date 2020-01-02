Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин

2 января, 2020, 13:10

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временного поверенного в делах США

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"Руководство посольства меняется, но наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин в видео, опубликованном посольством.



По словам Квин, Украина сумела достичь значительного прогресса за короткое время. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора , который исполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года.