Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин
Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
"Руководство посольства меняется, но наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин в видео, опубликованном посольством.
По словам Квин, Украина сумела достичь значительного прогресса за короткое время. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.
Квин сменила на посту Уильяма Тейлора , который исполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года.
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