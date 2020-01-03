Виталий Портников: отсутствие посла США - плохой знак

3 января, 2020, 14:40

Портников Виталий

Новая временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обратилась к украинцам со специальным заявлением, в котором подчеркнула неизменность американской поддержки. Но это - протокольное заявление. Политическая реальность состоит в том, что в Украине уже который месяц нет американского посла

После отъезда из Киева Мари Йованович в посольстве меняются временные проверенные в делах. И нет никаких показателей того, что новый посол вскоре приедет.

Почему так происходит, понять не трудно. Мари Йованович уехала из Киева не просто так. Ее отъезд стал частью громкого скандала, который уже привёл к импичменту президента Соединённых Штатов, а сама Йованович - участницей разбирательства в конгрессе США. Кто в такой ситуации захочет стать американским послом в Украине - тем более, когда новый глава дипломатического представительства должен будет не только утверждаться президентом США, но и проходить через соответствующую процедуру в конгрессе. То есть станет участником скандала ещё до своего прибытия в Киев.

Таким образом, не остаётся ничего, как признать, что американско-украинский диалог оказался в заложниках у политического скандала и предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Возможно, разрядить ситуацию поможет приезд в Киев государственного секретаря США Майка Помпео. Однако пока что этот визит отложен из-за событий в Ираке. А ликвидация американцами в Багдаде иранского генерала Кассема Сулеймани вообще может отодвинуть отношения с Украиной на второй, если не на третий план.

Этого, собственно, и добивается Трамп. Ему необходимо, чтобы в год выборов американцы забыли об украинском скандале и сосредоточились на опасности, которая исходит от иранского режима. Украину же президент США продолжает привычно называть "коррумпированным государством", поддерживая тем самым совместные усилия российской пропаганды, украинских олигархов и популистов и "полезных идиотов" из имитационной части украинского гражданского общества. Последнее такое заявление президент США сделал как раз тогда, когда новая поверенная в делах уверяла украинцев в неизменности американской поддержки.