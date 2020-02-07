Школы Чернигова закрывают на карантин

7 февраля, 2020, 14:29

В Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

"С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания среди учеников ОРВИ. Соответствующие приказы приняты администрациями учебных заведений по согласованию с управлением образования городского совета", - говорится в сообщении.

По требованию черниговского городского головы Владислава Атрошенко мониторинг отсутствия детей из-за заболевания в учебных заведениях Чернигова проводится ежедневно. По данным управления образования горсовета, по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни (со слов родителей) в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6 6%).