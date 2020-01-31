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Espreso.tvОбществоС 3 февраля в школах Хмельницкого начинается карантин

С 3 февраля в школах Хмельницкого начинается карантин

С 3 февраля во всех школах Хмельницкого будет приостановлен учебный процесс

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Хмельницкого гриппом и острыми респираторными инфекциями и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с понедельника, 3 февраля, приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого.

Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2.

  • В Сумах из-за ОРВИ и гриппа ввели карантин в школах.
  • Закрытие школ на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит уже в 8 областях Украины.
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