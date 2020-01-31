С 3 февраля в школах Хмельницкого начинается карантин
31 января, 2020, 17:17
С 3 февраля во всех школах Хмельницкого будет приостановлен учебный процесс
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Хмельницкого гриппом и острыми респираторными инфекциями и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с понедельника, 3 февраля, приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого.
Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2.
- В Сумах из-за ОРВИ и гриппа ввели карантин в школах.
- Закрытие школ на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит уже в 8 областях Украины.
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