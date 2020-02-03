В Черновцах все школы закрыли на карантин
3 февраля, 2020, 15:15
Карантин в школах города пройдет с 4 по 16 февраля
Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.
3 февраля на обучение в школу не пришли более 6000 человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания ОРВИ. В связи с этим местные власти приняли решение о введении карантина в школах, несмотря на не превышение эпидпорога.
"Посоветовавшись со специалистами, с 4 по 16 февраля приостановил обучение в школах. В садах оставили на рассмотрение заведующих. В этот период школьники смогут заниматься, получать консультации учителей дистанционно", - написал Каспрук.
Также мэр Черновцов призвал не посещать с детьми массовые мероприятия и места скопления людей.
- Напомним, с 3 февраля во всех школах Хмельницкого остановили учебный процесс
- Ранее обучение остановилось в школах Сум
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