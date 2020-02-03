В Черновцах все школы закрыли на карантин

3 февраля, 2020, 15:15

Карантин в школах города пройдет с 4 по 16 февраля

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

3 февраля на обучение в школу не пришли более 6000 человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания ОРВИ. В связи с этим местные власти приняли решение о введении карантина в школах, несмотря на не превышение эпидпорога.

"Посоветовавшись со специалистами, с 4 по 16 февраля приостановил обучение в школах. В садах оставили на рассмотрение заведующих. В этот период школьники смогут заниматься, получать консультации учителей дистанционно", - написал Каспрук.

Также мэр Черновцов призвал не посещать с детьми массовые мероприятия и места скопления людей.