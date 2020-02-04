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Espreso.tvОбществоВ Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 26,1%, в 120 школах объявлен карантин

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 26,1%, в 120 школах объявлен карантин

В течение 5-й недели 2020 года в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства.

При этом за 5-ю неделю года по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,1%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 66,3%, а на предыдущей неделе - 61,7%. Среди школьников заболеваемость выросла на 46%", - сказал Поворозник.

В медучреждения за 5-ю неделю госпитализированы 290 человек, из них 229 - дети. По состоянию на 3 февраля образовательный процесс в Киеве был приостановлен в 120 школах: в 90 - полностью, еще в 30 - частично.

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