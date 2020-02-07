Рынок земли: Тимошенко объяснила блокирование президиума Рады при рассмотрении законопроекта

7 февраля, 2020, 14:08

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы ни о чем категорически не договорились, и я хочу опровергнуть заявления Разумкова о любых договоренностях. Наша команда была, есть и остается против продажи земли, в том числе иностранным банковским учреждениям, потому что землю Украины из источника успешности и прибыли наших украинских фермеров превращают в спекулятивный товар и лишают Украину этого важнейшего, ценного ресурса. Блокирование трибуны и места спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова было символом того, что Украина не может пропустить этот закон ", - сказала Тимошенко о.

По ее словам, несогласные с открытием рынка земли депутаты будут обращаться в Конституционный суд, и "сомнений нет, что мы этот закон признаем неконституционным".

Напомним, Тимошенко находилась возле кресла председателя Верховной Рады в течение всего рассмотрения вопроса о рынке земли 6 февраля. Во время споров с другими депутатами она сломала микрофон возле места спикера и ранила в кровь палец на руке.