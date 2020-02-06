В Раде произошла потасовка с участием нардепов
6 февраля, 2020, 12:15
В Верховной Раде возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа". Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.
Напомним, сегодня в повестке дня парламента рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли.
18 января 2001 г. Верховная Рада Украины приняла закон №2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их по наследству и продавать для государственных и общественных потребностей.
- Под Верховной Радой собрались митинги против введения рынка земли.
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