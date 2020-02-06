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Espreso.tvОбществоВ Раде произошла потасовка с участием нардепов

В Раде произошла потасовка с участием нардепов


фото: korrespondent.net
В Верховной Раде возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа". Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, сегодня в повестке дня парламента рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли.

18 января 2001 г. Верховная Рада Украины приняла закон №2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их по наследству и продавать для государственных и общественных потребностей.

  • Под Верховной Радой собрались митинги против введения рынка земли.

 

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