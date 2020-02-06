Тимошенко сломала Разумкову микрофон и поранила палец

6 февраля, 2020, 16:03

Представители парламентской фракции "Слуга народа" охраняют трибуну Верховной Рады после закрытия утреннего заседания, чтобы предотвратить ее блокирование

Об этом сообщает УП.

Около полутора десятка депутатов фракции находились вокруг президиума, защитив ее стульями из ложи правительства.

При этом в самом президиуме была глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сидит на месте спикера Дмитрия Разумкова, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая заняла место первого вице-спикера Руслана Стефанчук и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода "Оксана Савчук.

Ранее Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон возле места спикера и пока сотрудники аппарата пытаются его отремонтировать. При этом Тимошенко ранила в кровь палец на руке.