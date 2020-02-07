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Espreso.tvОбществоКитайский коронавирус: первый случай заражения подтвердили в КНДР

Китайский коронавирус: первый случай заражения подтвердили в КНДР


фото: reuters
Инфекция обнаружена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай

Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо".

"Первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV зарегистрирован в Северной Корее", - говорится в сообщении.

Карту распространения вируса можно отслеживать здесь.

 
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