Китайский коронавирус: первый случай заражения подтвердили в КНДР
7 февраля, 2020, 12:10
Инфекция обнаружена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай
Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо".
"Первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV зарегистрирован в Северной Корее", - говорится в сообщении.
Карту распространения вируса можно отслеживать здесь.
- Напомним, общее количество инфицированных новым типом коронавируса в Европе возросло до 31 человека.
- По последним данным, количество погибших от заражения коронавирусом достигло 636 человек. Всего заразился 31161 человек.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-