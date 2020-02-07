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Espreso.tvОбществоВ Европе количество больных на коронавирус возросло до 31

В Европе количество больных на коронавирус возросло до 31


фото: reuters
Общее количество инфицированных новым типом коронавируса в Европе возросло до 31 человека

Об этом сообщает АР .

"Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях вируса из Китая в четверг, что увеличило общее количество зараженных лиц в Европе до 31", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Германии 11 случаев из 13 связаны с поставщиком автозапчастей Webasto, штаб-квартиру которого неподалеку от Мюнхена посетил китайский коллега. Среди инфицированных также есть двое детей.

Британское правительство подтвердил третий случай инфицирования в стране, заявив, что пациент заразился вирусом не на территории Соединенного Королевства.

Италия объявила о первом случае заражения вирусом у своего гражданина, жил и заразился в Ухане. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну на итальянском самолете ВВС из Китая.

По последним данным, количество погибших от заражения коронавируса достигло 636 человек. Всего заразился 31161 человек.

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