К заключенному в оккупированном Крыму активисту Приходько не пускают священника, - адвокат
Об этом сообщил адвокат активиста Назим Шейхмамбетов, передает проект "Крим.Реалии" .
"В конце января мы получили отказ в посещении священнослужителем Олега Приходько. Ранее отказ следствие мотивировало тем, что организация, от которой правит Климент, не зарегистрировано. Далее мы предоставили соответствующие документы. На этот раз они мотивировали отказ тем, что не могут позволить свидание с учитывая, что ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, поэтому встреча с третьими лицами может повлечь разглашение информации, которая может повредить следствию ", - рассказал Шейхмамбетов.
По словам адвоката, активисту уже в третий раз отказывают во встрече со священником. По словам Шейхмамбетова, вмешательства украинского омбудсмена Людмилы Денисовой также не помогло в решении вопроса.
"С нами выходила на контакт уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова и она на своем уровне, насколько мне известно, направляла соответствующее обращение Татьяне Москальковой (российский омбудсмен - ред.), однако вопрос до сих пор не решен", - добавил Шейхмамбетов.
Адвокат также отметил, что визит священнослужителя мог бы улучшить эмоциональное состояние его подзащитного.
"Когда человек находится в таком положении, вопрос веры и религии обостряется и, безусловно, если бы такая встреча состоялась, это немного эмоционально успокоило Олега Аркадьевича. Все-таки, если бы зашел священнослужитель, это бы психологически ободрило его", - сказал Шейхмамбетов.
Ранее сообщалось, что оккупанты не позволяют Олегу Приходько увидеться с родными.
- Напомним, 9 октября 2019 года российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
- Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько.
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