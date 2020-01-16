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Espreso.tvОбществоКрымском политзаключенному Приходько не дают увидеться с родными - адвокат

Крымском политзаключенному Приходько не дают увидеться с родными - адвокат

Арестованному в аннексированном Крыму активисту Олегу Приходько не позволяют свидания с близкими и архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом

Об этом проекту Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Мы с ним виделись. Состояние более-менее нормальное - пожилой человек. Он немного похудел. Слегка бледный. У него каких-то критических жалоб нет. Перенес легкую простуду перед Новым годом. Ему не дают свидания с близкими родственниками, следствие отказывает в свидании с архиепископом Климентом. Трудно ему", - сообщил Шейхмамбетов.

 
 
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