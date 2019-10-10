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Espreso.tvОбществоВ Крыму силовики похитили проукраинского активиста Приходько

В Крыму силовики похитили проукраинского активиста Приходько

Оккупационные силовики в крымском городе Саки 9 октября похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько

Об этом сообщает Украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины VIII созыва Эдуард Леонив в Facebook.

"Внимание! Оккупанты в Крыму похитили украинца Олега Приходько. 9 октября 2019 года ворвались в дом в городе Саки и вывезли в чем он был", - говорится в сообщении Леонива.

ATR сообщает , что Приходько несколько раз вызывали в оккупационную "прокуратуре" в Саках. В феврале 2019 года силовики на полуострове провели обыск в его доме, во время которого изъяли украинскую символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска украинца увезли на допрос в ФСБ, где расспрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.

А летом 2016 оккупационные силовики несколько раз задерживали активиста якобы за украинские номерные знаки на его автомобиле.

 

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