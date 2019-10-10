Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько
10 октября, 2019, 19:08
Подконтрольный российским оккупантам симферопольский "суд" арестовал задержанного в Крыму украинского активиста Олега Приходько
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
Оккупационный "суд" поместил Приходько под стражу на 2 месяца.
По данным издания, житель Сакского района, 1958 года рождения, кузнец по профессии, ранее вывешивал на крыше своего дома украинский и крымскотатарский флаги.
ФСБ называет украинского активиста "российским гражданином, сторонником нацистской идеологии, который является членом украинских экстремистских организаций". Приходько называет свое задержание политически мотивированным.
- Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
- Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников.
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