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Espreso.tvОбществоОккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько

Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько

Подконтрольный российским оккупантам симферопольский "суд" арестовал задержанного в Крыму украинского активиста Олега Приходько

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Оккупационный "суд" поместил Приходько под стражу на 2 месяца.

По данным издания, житель Сакского района, 1958 года рождения, кузнец по профессии, ранее вывешивал на крыше своего дома украинский и крымскотатарский флаги.

ФСБ называет украинского активиста "российским гражданином, сторонником нацистской идеологии, который является членом украинских экстремистских организаций". Приходько называет свое задержание политически мотивированным.

  • Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
  • Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников.
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