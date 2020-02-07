Через несколько дней после первой: в Китае построили вторую больницу для больных коронавирусом
7 февраля, 2020, 10:18
В четверг, 6 февраля, в китайском Ухане завершили строительство второй больницы для пациентов с коронавирусом, от которого уже умерли более 600 человек
Об этом пишет AP.
Новую больницу на 1500 коек открыли через несколько дней после того, как первая больница на 1000 коек с современным медицинским оборудованием и спецбоксами для изоляции начала принимать первых пациентов .
Ожидается, что на первой группе пациентов начнутся клинические испытания нового противовирусного препарата,
Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г.
По последним данным, количество погибших от заражения коронавирусом достигло 636 человек. Всего заразился 31161 человек.
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