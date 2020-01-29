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Espreso.tvОбществоВ Китае за 2 дня построили больницу для больных коронавирусом

В Китае за 2 дня построили больницу для больных коронавирусом


фото: Huanggang government
В китайском Ухане 28 января открыли больницу для лечения зараженных коронавирусом 2019 nCoV

Корпуса построили за 48 часов и запустили в срочном порядке. Они рассчитаны на 1 тыс. пациентов, передает Daily Mail .

Для строительства в городе выделили участок земли размером более 25 тыс. кв м. Власти города заявили, что проект был завершен в течение 48 часов благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.

По последним данным, в результате заражения новым коронавируса погибла уже 131 человек.

Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 5496 человек.

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