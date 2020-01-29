В Китае за 2 дня построили больницу для больных коронавирусом

29 января, 2020, 13:19

В китайском Ухане 28 января открыли больницу для лечения зараженных коронавирусом 2019 nCoV

Корпуса построили за 48 часов и запустили в срочном порядке. Они рассчитаны на 1 тыс. пациентов, передает Daily Mail .

Для строительства в городе выделили участок земли размером более 25 тыс. кв м. Власти города заявили, что проект был завершен в течение 48 часов благодаря совместным усилиям сотрудников строительных фирм, коммунальных предприятий и представителей военизированной полиции.

По последним данным, в результате заражения новым коронавируса погибла уже 131 человек.

Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 5496 человек.