Построенная за десять дней больница в Ухане приняла первых пациентов

3 февраля, 2020, 15:43

Специальная больница для зараженных коронавирусом в Ухане приняла первых пациентов

Как сообщает AP, пациенты начали прибывать рано утром в понедельник, 3 февраля.

Там работают медики из Народно-освободительной армии Китая.

Больница рассчитана на 1000 коек. Она оснащена современным медицинским оборудованием и системами вентиляции.

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Еще одну больницу для зараженных коронавирусом должны открыть в ближайшие дни. Она сможет принять 1500 человек.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .