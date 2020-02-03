Построенная за десять дней больница в Ухане приняла первых пациентов
3 февраля, 2020, 15:43
Специальная больница для зараженных коронавирусом в Ухане приняла первых пациентов
Как сообщает AP, пациенты начали прибывать рано утром в понедельник, 3 февраля.
Там работают медики из Народно-освободительной армии Китая.
Больница рассчитана на 1000 коек. Она оснащена современным медицинским оборудованием и системами вентиляции.
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Еще одну больницу для зараженных коронавирусом должны открыть в ближайшие дни. Она сможет принять 1500 человек.
Напомним, по состоянию на 3 февраля в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .
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