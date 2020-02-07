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Espreso.tvСпорт8,3 млн евро в месяц: Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом

8,3 млн евро в месяц: Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом


фото: Reuters
Форвард "Барселоны" Лионель Месси самый высокооплачиваемый футболист в мире, в месяц аргентинец зарабатывает 8,3 млн евро

Об этом сообщает L'Equipe .

По данным источника, Месси получает зарплату в 8,3 млн евро в месяц, его извечный конкурент Криштиану Роналду - 4,5 млн евро.

Оба превосходят бразильца с ПСЖ Неймара, который является самым высокооплачиваемым игроком во Франции

Самые высокооплачиваемые игроки в мире:

Месси - 8,3 млн евро / месяц

Криштиану Роналду - 4,5 млн евро

Неймар - 3 млн евро

Гризманн - 3 млн евро

Луис Суарес - 3 млн евро

Бэйл - 2,5 млн  евро

Эден Азар - 2,5 млн  евро

Мбаппе - 1,9 млн евро

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