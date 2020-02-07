8,3 млн евро в месяц: Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом
7 февраля, 2020, 17:06
Форвард "Барселоны" Лионель Месси самый высокооплачиваемый футболист в мире, в месяц аргентинец зарабатывает 8,3 млн евро
Об этом сообщает L'Equipe .
По данным источника, Месси получает зарплату в 8,3 млн евро в месяц, его извечный конкурент Криштиану Роналду - 4,5 млн евро.
Оба превосходят бразильца с ПСЖ Неймара, который является самым высокооплачиваемым игроком во Франции
Самые высокооплачиваемые игроки в мире:
Месси - 8,3 млн евро / месяц
Криштиану Роналду - 4,5 млн евро
Неймар - 3 млн евро
Гризманн - 3 млн евро
Луис Суарес - 3 млн евро
Бэйл - 2,5 млн евро
Эден Азар - 2,5 млн евро
Мбаппе - 1,9 млн евро
- Напомним, 3 февраля Лионель Месси и его партнер по команде Жерар Пике поссорились на тренировке , дело чуть не дошло до драки.
- 5 февраля Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников.
- 6 февраля стало известно, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба.
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