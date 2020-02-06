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Espreso.tvОбщество"Я не могу вмешиваться в следственные действия": Зеленский об обысках на 1+1

"Я не могу вмешиваться в следственные действия": Зеленский об обысках на 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе "1+1 медиа"

Об этом сообщает УНИАН.

"Я знаю следующую информацию: ведутся следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись. Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконной прослушке прошли у всех, кто может быть причастен к этому.

"Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - отметил он.

Он добавил, что ему "очень жаль", что у журналистов проходят обыски.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - добавил он.

Напомним, группа "1+1 медиа" обратилась за помощью к властям государства из-за обысков у их журналистов, проведенных СБУ.

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