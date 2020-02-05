1+1 прокомментировал обыски СБУ на канале
Об этом сообщает пресс-служба канала, передает НВ.
"Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Деньги" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности ", - говорится в сообщении.
Также телеканал обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги".
"Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности. Такие "визиты" в редакцию программы "Деньги" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1 + 1 медиа.
- Напомним, СБУ обыскивает телеканал "1 + 1".
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