1+1 прокомментировал обыски СБУ на канале

Об этом сообщает пресс-служба канала, передает НВ.

"Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Деньги" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности ", - говорится в сообщении.

Также телеканал обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги".

"Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности. Такие "визиты" в редакцию программы "Деньги" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1 + 1 медиа.