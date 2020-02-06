После конфликта в "Барселоне": На Месси уже претендуют 5 клубов

6 февраля, 2020, 12:17

Из-за конфликта с руководством "Барселоны" Лионель Месси может покинуть Испанию, на форварда претендуют МЮ, "Ман Сити", "Ювентус", "Интер" и ПСЖ

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 32-летний Месси может продолжить карьеру в одном из пяти европейских топ-клубов. Трансфер аргентинца могут себе позволить английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Интер", а также французский ПСЖ.

Лионель Месси недоволен тем, что по ходу сезона "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила вместо него Кике Сетьена. Также аргентинец сетует на интенсивность тренировок, поскольку последние матчи сыграл с повреждением.

Отмечается, что аргентинцу надоело нести в клубе за все ответственность - не только на поле, но и за его пределами.

В текущем сезоне Лионель Месси провел за "Барселону" 24 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.