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Espreso.tvСпортПосле конфликта в "Барселоне": На Месси уже претендуют 5 клубов

После конфликта в "Барселоне": На Месси уже претендуют 5 клубов


фото: Reuters
Из-за конфликта с руководством "Барселоны" Лионель Месси может покинуть Испанию, на форварда претендуют МЮ, "Ман Сити", "Ювентус", "Интер" и ПСЖ

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 32-летний Месси может продолжить карьеру в одном из пяти европейских топ-клубов. Трансфер аргентинца могут себе позволить английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Интер", а также французский ПСЖ.

Лионель Месси недоволен тем, что по ходу сезона "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила вместо него Кике Сетьена. Также аргентинец сетует на интенсивность тренировок, поскольку последние матчи сыграл с повреждением.

Отмечается, что аргентинцу надоело нести в клубе за все ответственность - не только на поле, но и за его пределами.

В текущем сезоне Лионель Месси провел за "Барселону" 24 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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