После конфликта в "Барселоне": На Месси уже претендуют 5 клубов
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 32-летний Месси может продолжить карьеру в одном из пяти европейских топ-клубов. Трансфер аргентинца могут себе позволить английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Интер", а также французский ПСЖ.
Лионель Месси недоволен тем, что по ходу сезона "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила вместо него Кике Сетьена. Также аргентинец сетует на интенсивность тренировок, поскольку последние матчи сыграл с повреждением.
Отмечается, что аргентинцу надоело нести в клубе за все ответственность - не только на поле, но и за его пределами.
В текущем сезоне Лионель Месси провел за "Барселону" 24 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.
- Напомним, 3 февраля Лионель Месси и его партнер по команде Жерар Пике поссорились на тренировке, дело чуть не дошло до драки.
- 5 февраля Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников.
- 6 февраля стало известно, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба.
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