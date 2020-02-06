Поджог авто журналистки: задержанный - первокурсник Львовской политехники

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Задержанный правоохранителями в ночь на 6 февраля является 19-летним студентом "Львовской политехники", который учится на бюджете на первом курсе по специальности "Строительство и гражданская инженерия", - сообщила журналистка "Схем".

Во львовской прокуратуре отметили, что в ночь совершения преступления поджигатель несколько раз переодевался, что усложнило его поиск. Но на седьмой день после поджога его нашли в Одессе, сообщили о подозрении и задержали.

"Он увидел, что после совершения им этого преступления оно получило огласку, резонанс. Он испугался и срочно уехал в Одессу для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Более того, он неоднократно менял одежду, еще находясь во Львове. Но испугался, - уехал в Одессу. И в одном из отелей снимал там номер", - рассказал на брифинге первый заместитель прокурора Львовской области Олег Капитула.

Задержанный, по данным источников "Схем", - гражданин Украины, хотя глава МВД Арсен Аваков указал в твиттере, что задержанный - гражданин Молдовы.

Журналисты пообщались с его бывшими преподавателями с предыдущего места обучения, которые охарактеризовали парня как "добросовестного студента, активиста, который участвовал во всех мероприятиях", как "волонтера, который помогал в детских домах".