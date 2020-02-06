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Espreso.tvОбществоПоджог авто журналистки: полиция задержала подозреваемых

Поджог авто журналистки: полиция задержала подозреваемых


фото: rfe
Нацполиция во Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает", - написал Аваков.

При этом министр заявил, что поджог совершил молдавский студент.

"Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое, устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - добавил Аваков.

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