Поджог авто журналистки: полиция задержала подозреваемых

6 февраля, 2020, 10:37

Нацполиция во Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает", - написал Аваков.

При этом министр заявил, что поджог совершил молдавский студент.

"Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое, устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - добавил Аваков.

Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет. - Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 6, 2020