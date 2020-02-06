Поджог авто журналистки: полиция задержала подозреваемых
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает", - написал Аваков.
При этом министр заявил, что поджог совершил молдавский студент.
"Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое, устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - добавил Аваков.
Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 6, 2020
- Напомним, в ночь на 30 января в центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
- В интернет выложили видео поджога автомобиля.
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