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Espreso.tvОбществоВ центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

В центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"


фото: FB Василя Терещука
В центре Львова сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежит львовскому корреспонденту украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку

"Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске", - написала Терещук в Facebook.

Поджог автомобиля Mitsubishi Colt, 2004 года выпуска, принадлежащий супругам Терещуков, произошел около полуночи.

Как рассказала Терещук в комментарии ZAXID.NET , ночью ее муж услышал, что в автомобиле сработала сигнализация, выглянул в окно и увидел, что машина горит, сразу побежал на улицу тушить. Сразу же на место вызвали пожарных и полицию. Жители из соседнего дома случайно зафиксировали, как неизвестный в маске подходил к автомобилю, положил пакет на лобовое стекло и поджег, после чего скрылся. По словам соседей, они даже успели спросить неизвестного, что он собирается делать, или поджигать улицу. На что этот человек ответил: «Нет, именно эту машину».

В результате поджога автомобиль уничтожен полностью выгорела его передняя часть. Сейчас журналистка не имеет версий, почему сожгли ее автомобиль. Уверяет, что не имеет никаких конфликтов на бытовом уровне или в семье. Поэтому не исключает, что это может быть связано с ее журналистской работой.

 

 

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