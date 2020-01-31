Поджог авто журналистки "Радио Свобода": появилось видео совершения преступления
31 января, 2020, 21:36
В интернет выложили видео поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук
Запись обнародовало "Радио Свобода".
На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина, положив на машину журналистки какой-то предмет, поджигает легковоспламеняющееся вещество и убегает.
По данным издания, поджигатель до сих пор не идентифицирован и не задержан.
- Напомним, в ночь на 30 января в центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
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