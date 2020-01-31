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Espreso.tvОбществоПоджог авто журналистки "Радио Свобода": появилось видео совершения преступления

Поджог авто журналистки "Радио Свобода": появилось видео совершения преступления

В интернет выложили видео поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук

Запись обнародовало "Радио Свобода".

На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина, положив на машину журналистки какой-то предмет, поджигает легковоспламеняющееся вещество и убегает.

По данным издания, поджигатель до сих пор не идентифицирован и не задержан.

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