Поджог авто журналистки "Радио Свобода": появилось видео совершения преступления

31 января, 2020, 21:36

В интернет выложили видео поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук

Запись обнародовало "Радио Свобода".

На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина, положив на машину журналистки какой-то предмет, поджигает легковоспламеняющееся вещество и убегает.

По данным издания, поджигатель до сих пор не идентифицирован и не задержан.