Обыск на "1+1": следователи пришли в дом журналиста Куксина

5 февраля, 2020, 20:31

Правоохранители проводят обыск в квартире журналиста "1+1" Евгения Куксина

Об этом Куксин сообщил своим коллегам на рабочем месте в одном из офисов канала на улице Куреневской, где сейчас тоже происходит обыск, сообщает УНИАН .

По словам Куксина, сначала следователи пытались начать обыск без ознакомления сотрудников офиса с судебным постановлением и без адвоката, однако впоследствии они дождались адвоката и начали проводить следственные действия.

Куксин добавил, что следователь требовал от него предоставить устройство, которым журналист якобы осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука. По словам Куксина, в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании Гончарука.

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Во время разговора Куксина с журналистами ему сообщили по телефону, что у него дома также начался обыск. Куксин уточнил, что живет сам и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.