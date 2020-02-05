В ФИФА прокомментировали информацию об отстранении России от ЧМ-2022
5 февраля, 2020, 13:11
В ФИФА заявили, что пока не получали от Всемирного допингового агентства новой информации об отстранении сборной России от чемпионата мира по футболу 2022 года
Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".
В ответ на вопрос, появилась ли новая информация относительно участия сборной России в чемпионате мира 2022 года и запрета на выступление команды на турнире, в ФИФА ответили отрицательно.
"У нас нет новой информации, которая могла бы дополнить то заявление, которое мы сделали в декабре, сообщив, что ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта, чтобы уточнить действие решения исполкома WADA по футболу.
- 5 февраля сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.
- Российский футбольный союз заявил, что не получал сообщений от WADA об отстранении сборной России от участия в ЧМ-2022.
- Напомним, 9 декабря 2019 Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-