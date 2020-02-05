В ФИФА прокомментировали информацию об отстранении России от ЧМ-2022

5 февраля, 2020, 13:11

В ФИФА заявили, что пока не получали от Всемирного допингового агентства новой информации об отстранении сборной России от чемпионата мира по футболу 2022 года

Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

В ответ на вопрос, появилась ли новая информация относительно участия сборной России в чемпионате мира 2022 года и запрета на выступление команды на турнире, в ФИФА ответили отрицательно.

"У нас нет новой информации, которая могла бы дополнить то заявление, которое мы сделали в декабре, сообщив, что ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта, чтобы уточнить действие решения исполкома WADA по футболу.