Ткаченко хочет созвать комитет Рады в связи с обысками на канале 1 + 1
Об этом заявил Александр Ткаченко во время прямого включения в ТСН.
В связи с этим в ближайшее время он намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
"Очевидно, что это опасный очень прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили - почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стала основанием для того, чтобы обыск проводили в помещении журналистов и еще изымали их средства труда", - прокомментировал он.
Ткаченко заявил, что вечерние обыски СБУ - это попытка давления на журналистов. Он обратил внимание на то, что прежде всего в деле с прослушиванием кабинета премьера Алексея Гончарука, силовики СБУ должны были бы прийти с обыском в его кабинет.
"На мой взгляд, с точки зрения здравой логики, нам бы, в первую очередь, должно быть известно, что такие же обыски проходили в кабинете премьер-министра. Прежде всего, потому что это место, где проходила эта запись. Поскольку этого не было сделано, и в первую очередь, они пришли к журналистам, то у меня есть серьезные предостережения считать, что это давление на журналистов, которые могли в тот или иной способ освещать эти события", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что считает эти обыски недопустимыми, а действия силовиков непонятными.
"Прецедент, когда правоохранительные органы врываются в ньюзрум к журналистам и пытаются изъять компьютеры, на которых они работают", - подытожил Ткаченко.
- Напомним, что СБУ обыскивает телеканал "1 + 1".
- Телеканал 1 + 1 прокомментировал обыски СБУ , которые происходят вечером 5 февраля.
- Правоохранители проводят обыск в квартире журналиста "1 + 1" Евгения Куксина.
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