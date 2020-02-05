Ткаченко хочет созвать комитет Рады в связи с обысками на канале 1 + 1

5 февраля, 2020, 21:28

Народный депутат Александр Ткаченко заявил, что обыски сотрудников Службы безопасности Украины в помещении редакции "Секретных материалов" является опасным прецедентом

Об этом заявил Александр Ткаченко во время прямого включения в ТСН.

В связи с этим в ближайшее время он намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Очевидно, что это опасный очень прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили - почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стала основанием для того, чтобы обыск проводили в помещении журналистов и еще изымали их средства труда", - прокомментировал он.

Ткаченко заявил, что вечерние обыски СБУ - это попытка давления на журналистов. Он обратил внимание на то, что прежде всего в деле с прослушиванием кабинета премьера Алексея Гончарука, силовики СБУ должны были бы прийти с обыском в его кабинет.

"На мой взгляд, с точки зрения здравой логики, нам бы, в первую очередь, должно быть известно, что такие же обыски проходили в кабинете премьер-министра. Прежде всего, потому что это место, где проходила эта запись. Поскольку этого не было сделано, и в первую очередь, они пришли к журналистам, то у меня есть серьезные предостережения считать, что это давление на журналистов, которые могли в тот или иной способ освещать эти события", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что считает эти обыски недопустимыми, а действия силовиков непонятными.

"Прецедент, когда правоохранительные органы врываются в ньюзрум к журналистам и пытаются изъять компьютеры, на которых они работают", - подытожил Ткаченко.