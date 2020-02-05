Свитолина мечтает сыграть за сборную перед украинскими фанами

5 февраля, 2020, 15:31

Элина Свитолина рассказала, что мечтает сыграть за сборную в плей-офф Кубка Федераций перед украинскими болельщиками

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Украинская теннисистка Свитолина довольна тем, что ей удастся принять участие в Кубке Федераций в составе национальной команды и заявивла, что хотела бы провести домашний матч на глазах украинских болельщиков.

"Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если здесь все сложится удачно, и там, возможно, домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии ", - сказала теннисистка.

В рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Болгарии (6 февраля) и Хорватии (7 февраля).