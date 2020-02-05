Свитолина мечтает сыграть за сборную перед украинскими фанами
Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
Украинская теннисистка Свитолина довольна тем, что ей удастся принять участие в Кубке Федераций в составе национальной команды и заявивла, что хотела бы провести домашний матч на глазах украинских болельщиков.
"Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если здесь все сложится удачно, и там, возможно, домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии ", - сказала теннисистка.
В рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Болгарии (6 февраля) и Хорватии (7 февраля).
- 4 февраля теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федераций в эстонском Таллинне.
- 4 февраля сообщалось, что Марта Костюк не сыграет за сборную Украины на турнире из-за травмы, полученной на тренировке.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-