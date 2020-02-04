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Espreso.tvСпортПобедительница Australian Open не сыграет за Украину в Кубке Федераций из-за травмы

Победительница Australian Open не сыграет за Украину в Кубке Федераций из-за травмы


фото: Reuters
Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет за сборную Украины на Кубке Федераций из-за травмы, полученной на тренировке

Об этом сообщает sport.ua.

Во время тренировки в рамках подготовки к Кубку Федераций, Марта Костюк подвернула лодыжку и рискует пропустить турнир.

"Она достаточно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно чуть больше. Будет ли она играть? Буду решать это завтра. Все будет зависеть от ее состояния. Надеюсь, что с ней все будет хорошо ", - рассказал капитан сборной Украины Михаил Филима.

Марта Костюк является победительницей юношеских Australиan Open и US Open 2017 года.

 

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