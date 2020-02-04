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Espreso.tvСпортСвитолина показала, как сборная Украины ужинает накануне Кубка Федераций

Свитолина показала, как сборная Украины ужинает накануне Кубка Федераций


фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
Теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федераций в эстонском Таллинне

Фото теннисистка опубликовала в Instagram.

На фотографии Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Екатерина Завацкая присутствуют в компании капитана сборной Михаила Филима.

В рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Болгарии (6 февраля) и Хорватии (7 февраля).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your team Ukraine

Сообщение, распространенный Elina Svitolina (@elisvitolina)

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