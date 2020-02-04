Свитолина показала, как сборная Украины ужинает накануне Кубка Федераций
4 февраля, 2020, 13:13
Теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федераций в эстонском Таллинне
Фото теннисистка опубликовала в Instagram.
На фотографии Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Екатерина Завацкая присутствуют в компании капитана сборной Михаила Филима.
В рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Болгарии (6 февраля) и Хорватии (7 февраля).
- Напомним, 26 января Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-