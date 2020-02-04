Свитолина показала, как сборная Украины ужинает накануне Кубка Федераций

4 февраля, 2020, 13:13

Теннисистки сборной Украины посетили официальный ужин перед матчами Кубка Федераций в эстонском Таллинне

Фото теннисистка опубликовала в Instagram.

На фотографии Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Екатерина Завацкая присутствуют в компании капитана сборной Михаила Филима.

В рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Болгарии (6 февраля) и Хорватии (7 февраля).