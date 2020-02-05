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Espreso.tvОбществоПевца Положинского снова допросят по делу Шеремета

Певца Положинского снова допросят по делу Шеремета


фото: ua.news
5 февраля адвокаты защиты Андрея Антоненко попросили Печерский районный суд Киева допросить певца Александра Положинского, чтобы тот объяснил, откуда у подозреваемого был муляж мины

Об этом сообщает издание "Буквы".

После начала судебного заседания адвокаты Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, попросили суд о допросе Положинского.

"Одно из основных доказательств следствия по Антоненко - якобы найденный у него предмет, похожий на мину, которую признано экспертизой, имеющихся в материалах дела, взрывным устройством. Сейчас в суде присутствовал Александр Положинский. Он может объяснить обстоятельства, при которых Антоненко получил этот предмет. Просим о допросе этого свидетеля ", - заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

Прокурор Зузак не возражал против допроса. Судья Виталий Писанец ходатайство защиты удовлетворил.

Адвокаты также попросили добавить к материалам дела заявления ряда лиц о готовности принять Антоненко на поруки. Это, в частности, нардепы Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская, ветераны и волонтеры.

ФОТО издание "Буквы":

  • Напомним, впервые лидера группы "Тартак" Сашка Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета 13 января.
  • Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
  • 4 февраля в суде относительно меры пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, адвокаты объявили отвод судьи
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