Убийство Шеремета: защитники Антоненко объявили отвод судьи

4 февраля, 2020, 19:01

В суде о мере пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, адвокаты 4 февраля объявили отвод судьи, его рассмотрят завтра

Об этом сообщает корреспондент Тижня из зала суда.

После перерыва защита Антоненко объявила отвод судьи Виталия Писанца, поскольку у адвокатов есть сомнения относительно процесса авторраспределения дела.

"Автоматизированная система распределения должна определять судей, которые по тем или иным причинам не могут рассматривать дело. После этого автоматическое распределение передает дело на одного из свободных судей. Однако, в нашем деле документы почему-то сразу подали на Писанца", - заявили в комментарии Тижню.ua защитники Антоненко.

Заседание состоится завтра, в 9 утра. Как сообщается, отвод будет рассматривать судья Елена Бусик.