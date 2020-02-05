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Espreso.tvОбществоОт китайского коронавируса умерли уже 490 человек, более 24 тыс. инфицировано

От китайского коронавируса умерли уже 490 человек, более 24 тыс. инфицировано


фото: www.reuters.com
За сутки 5 февраля от "2019-nCoV" умерло 65 человек, зарегистрировано 3887 новых случаев заражения

Об этом сообщает китайское издание " Global Times ".

В издании сообщают, что по состоянию на 5 февраля в больницах Китая находятся 185 000 человек, у которых есть подозрение на коронавирус "2019-nCoV".

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии ( 10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

  • 4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили , что коронавирус "2019-nCoV" пока не перерос в пандемию
  • По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зафиксировали 20 606 лабораторных подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных

 

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