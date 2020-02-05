От китайского коронавируса умерли уже 490 человек, более 24 тыс. инфицировано

5 февраля, 2020, 08:35

За сутки 5 февраля от "2019-nCoV" умерло 65 человек, зарегистрировано 3887 новых случаев заражения

Об этом сообщает китайское издание " Global Times ".

В издании сообщают, что по состоянию на 5 февраля в больницах Китая находятся 185 000 человек, у которых есть подозрение на коронавирус "2019-nCoV".

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии ( 10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.