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Espreso.tvОбществоКоронавирус зафиксирован уже в 24 странах мира, - МОЗ

Коронавирус зафиксирован уже в 24 странах мира, - МОЗ


фото: reuters
В мире зарегистрированы 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По состоянию на 4 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций были отклонены подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.

 

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