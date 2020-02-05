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Espreso.tvОбществоОбыски на 1+1: СБУ изъяла 2 системных блока

Обыски на 1+1: СБУ изъяла 2 системных блока


фото: УНІАН
Следователи Службы безопасности Украины во время обыска в офисе медиа-группы "1+1" изъяли два системных блока с компьютеров

Как передает УНИАН, на данный момент системные блоки упакованы и опечатаны.

Следователи и журналисты еще находятся в помещение офиса, где проходил обыск.

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