Обыски на 1+1: СБУ изъяла 2 системных блока
5 февраля, 2020, 21:44
Следователи Службы безопасности Украины во время обыска в офисе медиа-группы "1+1" изъяли два системных блока с компьютеров
Как передает УНИАН, на данный момент системные блоки упакованы и опечатаны.
Следователи и журналисты еще находятся в помещение офиса, где проходил обыск.
- Напомним, что СБУ обыскивает телеканал "1 + 1".
- Телеканал 1 + 1 прокомментировал обыски СБУ , которые происходят вечером 5 февраля.
- Правоохранители проводят обыск в квартире журналиста "1 + 1" Евгения Куксина.
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