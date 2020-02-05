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Espreso.tvОбщество"Похоже, на Беню давят из-за рынка земли": соцсети об обысках на 1+1

"Похоже, на Беню давят из-за рынка земли": соцсети об обысках на 1+1


фото: Кореспондент
Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на телеканал "1+1"

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook.

  • Журналисты канала 1+1 во время трансляции в YouTube говорят, что им мешают пройти на рабочие места.
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