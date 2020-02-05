"Похоже, на Беню давят из-за рынка земли": соцсети об обысках на 1+1
5 февраля, 2020, 18:29
Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на телеканал "1+1"
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook.
- Журналисты канала 1+1 во время трансляции в YouTube говорят, что им мешают пройти на рабочие места.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-