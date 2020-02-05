Немецкий клуб интересуется украинским защитником "Зари"

5 февраля, 2020, 15:16

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера"

Об этом сообщает transfermarketweb.com

22-летний защитник Михайличенко попал в сферу интересов немецкого клуба, благодаря экс-тренеру и игроку "Вердера" Виктору Скрипнику, который сейчас является главным тренером "Зари".

В луганский клуб Михайличенко перешел летом 2019-го года из киевского "Динамо". В текущем сезоне левый защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.