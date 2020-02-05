Немецкий клуб интересуется украинским защитником "Зари"
5 февраля, 2020, 15:16
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера"
Об этом сообщает transfermarketweb.com
22-летний защитник Михайличенко попал в сферу интересов немецкого клуба, благодаря экс-тренеру и игроку "Вердера" Виктору Скрипнику, который сейчас является главным тренером "Зари".
В луганский клуб Михайличенко перешел летом 2019-го года из киевского "Динамо". В текущем сезоне левый защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
- 23 января "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой.
- 16 января полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер", подписал контракт с луганской "Зарей".
- 16 января к "Заре" также присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
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