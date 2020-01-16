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Espreso.tvСпорт"Заря" подписала контракт с футболистом сборной Хорватии

"Заря" подписала контракт с футболистом сборной Хорватии


фото: zarya-lugansk.com
К луганской "Заре" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт с хавбеком рассчитан на 2,5 года. Футболист будет играть под 4-м номером.

24-летний игрок уже включился в тренировочный процесс. Ловро может быть задействован как опорный полузащитник и на правом фланге полузащиты.

За свою карьеру выступал за словенские "Целе", "Заврч", "Алюминий", последним его клубом была словацкая "Сеница" .Также в его активе выступления в составе сборной Хорватии U-20, где он провел 2 игры.

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