"Заря" подписала контракт с футболистом сборной Хорватии

16 января, 2020, 13:47

К луганской "Заре" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт с хавбеком рассчитан на 2,5 года. Футболист будет играть под 4-м номером.

24-летний игрок уже включился в тренировочный процесс. Ловро может быть задействован как опорный полузащитник и на правом фланге полузащиты.

За свою карьеру выступал за словенские "Целе", "Заврч", "Алюминий", последним его клубом была словацкая "Сеница" .Также в его активе выступления в составе сборной Хорватии U-20, где он провел 2 игры.