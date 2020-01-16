"Заря" подписала контракт с футболистом сборной Хорватии
16 января, 2020, 13:47
К луганской "Заре" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт с хавбеком рассчитан на 2,5 года. Футболист будет играть под 4-м номером.
24-летний игрок уже включился в тренировочный процесс. Ловро может быть задействован как опорный полузащитник и на правом фланге полузащиты.
За свою карьеру выступал за словенские "Целе", "Заврч", "Алюминий", последним его клубом была словацкая "Сеница" .Также в его активе выступления в составе сборной Хорватии U-20, где он провел 2 игры.
- 16 января Ковалевский "Колос" усилил бывший полузащитник российского "Зенита" Владислав Соловейчик.
- 26 декабря 2019-го года сообщалось, что одним из новичков луганской "Зари" может стать футболист из чемпионата Польши.
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