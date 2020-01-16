В "Зарю" перешел экс-футболист "Байера"
16 января, 2020, 16:25
Полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер" подписал контракт с луганской "Зарей"
Об этом сообщает официальный twitter луганского клуба.
Бывший полузащитник немецкого "Байера" Андрейс Циганикс пополнил состав "Зари", соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года.
В активе 22-летнего хавбека 8 матчей за национальную команду Латвии. За карьеру футболист успел поиграть за немецкие "Викторию", "Шальке", "Байер", нидерландский "Камбюр". Предыдущим клубом Циганикса был латвийский РФШ.
Андрейс Цыганикс - игрок «Зари»- FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 января 2020 г.
Полузащитник Андрейс Цыганикс только что подставил свою подпись под контрактом с луганской «зарёй». Срок соглашения - 2,5 года. https://t.co/2U1jJXDcjM pic.twitter.com/31sOioCpr2
- 16 января в луганской "Зари" присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
- 16 января ковалевский "Колос" усилил бывший полузащитник российского "Зенита" Владислав Соловейчик.
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