В "Зарю" перешел экс-футболист "Байера"

16 января, 2020, 16:25

Полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер" подписал контракт с луганской "Зарей"

Об этом сообщает официальный twitter луганского клуба.

Бывший полузащитник немецкого "Байера" Андрейс Циганикс пополнил состав "Зари", соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года.

В активе 22-летнего хавбека 8 матчей за национальную команду Латвии. За карьеру футболист успел поиграть за немецкие "Викторию", "Шальке", "Байер", нидерландский "Камбюр". Предыдущим клубом Циганикса был латвийский РФШ.

Андрейс Цыганикс - игрок «Зари»



Полузащитник Андрейс Цыганикс только что подставил свою подпись под контрактом с луганской «зарёй». Срок соглашения - 2,5 года. https://t.co/2U1jJXDcjM pic.twitter.com/31sOioCpr2 - FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 января 2020 г.