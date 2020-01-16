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Espreso.tvСпортВ "Зарю" перешел экс-футболист "Байера"

В "Зарю" перешел экс-футболист "Байера"


фото: twitter
Полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер" подписал контракт с луганской "Зарей"

Об этом сообщает официальный twitter луганского клуба.

Бывший полузащитник немецкого "Байера" Андрейс Циганикс пополнил состав "Зари", соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года.

В активе 22-летнего хавбека 8 матчей за национальную команду Латвии. За карьеру футболист успел поиграть за немецкие "Викторию", "Шальке", "Байер", нидерландский "Камбюр". Предыдущим клубом Циганикса был латвийский РФШ.

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