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Espreso.tvСпорт"Заря" погнала японского футболиста

"Заря" погнала японского футболиста


фото: zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Заря" объявила об уходе из команды японского защитника Ицуки Ураты. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист не провел ни одного матча за основу луганского клуба, Урата выступал за молодежный состав команды.

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