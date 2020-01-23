"Заря" погнала японского футболиста

23 января, 2020, 13:06

Луганская "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Заря" объявила об уходе из команды японского защитника Ицуки Ураты. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист не провел ни одного матча за основу луганского клуба, Урата выступал за молодежный состав команды.