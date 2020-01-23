"Заря" погнала японского футболиста
23 января, 2020, 13:06
Луганская "Заря" попрощалась с японским футболистом Ицуки Уратой
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
"Заря" объявила об уходе из команды японского защитника Ицуки Ураты. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист не провел ни одного матча за основу луганского клуба, Урата выступал за молодежный состав команды.
- 16 января полузащитник сборной Латвии Андрейс Циганикс, который выступал за немецкий "Байер " подписал контракт с луганской "Зарей".
- 16 января к "Заре" также присоединился бывший футболист сборной Хорватии U20 Ловро Цвек.
- 21 декабря из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга киевский клуб досрочно вернул форварда Назария Русина из аренды в "Зарю".
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