Кабмин одобрил программу сотрудничества с НАТО на 2020 год
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины в соцсетях.
По словам пресс-службы, Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.
Программа разработана а методологии измеряемых результатов, ставит в центр внимания безопасности человека, содержит механизм мониторинга исполнения и построена по принципам, структуре и содержанию планов действий по членству в НАТО стран, уже вступивших в Альянс.
"Наше правительство включил в свою Программы деятельности амбициозную цель: чтобы за пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания. Государство, которое способно защитить свои человекоцентричные принципы ", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук .
Годовая национальная программа максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО, и имеет такую же структуру из пяти разделов, как ПДЧ: I. Политические и экономические вопросы; II. Оборона / Военные вопросы; III. Вопрос ресурсов; IV. Вопрос безопасности; V. Правовые вопросы.
В пресс-службе отметили, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО и дорожной картой реформ, для воплощения стандартов и принципов Альянса.
- Напомним, 15 января стало известно, что Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей
- 22 января министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил , что с января Украина начнет внедрение дорожных карт перехода на стандарты НАТО
- 28 января Порошенко в штабквартиру НАТО в Брюсселе призвал европейцев предоставить Украине оружие
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-