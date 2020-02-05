Кабмин одобрил программу сотрудничества с НАТО на 2020 год

5 февраля, 2020, 14:04

5 февраля на заседании Кабинета министров Украины была одобрена Годовая национальная программа Украина-НАТО

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины в соцсетях.

По словам пресс-службы, Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.

Программа разработана а методологии измеряемых результатов, ставит в центр внимания безопасности человека, содержит механизм мониторинга исполнения и построена по принципам, структуре и содержанию планов действий по членству в НАТО стран, уже вступивших в Альянс.

"Наше правительство включил в свою Программы деятельности амбициозную цель: чтобы за пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания. Государство, которое способно защитить свои человекоцентричные принципы ", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук .

Годовая национальная программа максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО, и имеет такую же структуру из пяти разделов, как ПДЧ: I. Политические и экономические вопросы; II. Оборона / Военные вопросы; III. Вопрос ресурсов; IV. Вопрос безопасности; V. Правовые вопросы.

В пресс-службе отметили, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО и дорожной картой реформ, для воплощения стандартов и принципов Альянса.