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Espreso.tvОбществоПорошенко в штабквартире НАТО призвал европейцев предоставить Украине оружие

Порошенко в штабквартире НАТО призвал европейцев предоставить Украине оружие

Глава политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности" .

В своем выступлении Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии.

Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.

Петр Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемой встречи ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, которая, по российскому замыслу, должна создать альтернативу Группе Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.

Пятый президент Украины отметил сознательное торпедирование Россией Минских договоренностей и продолжение политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранения свободы судоходства и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым.

Петр Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.

В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый президент отметил необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечения реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

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