Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей, - Кулеба

15 января, 2020, 22:41

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина .

По словам Кулебы, участие в программе даст возможность оперативно обмениваться разведывательной информацией с Североатлантическим Альянсом.

"Сегодня я официально обратился к НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами", - заявил он.

По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране, Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.

"Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но они руководствуются политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе ", - сказал вице-премьер.