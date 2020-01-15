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Espreso.tvОбществоУкраина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей, - Кулеба

Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей, - Кулеба


фото: ZIK
Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина .

По словам Кулебы, участие в программе даст возможность оперативно обмениваться разведывательной информацией с Североатлантическим Альянсом.

"Сегодня я официально обратился к НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами", - заявил он.

По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране, Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.

"Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но они руководствуются политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе ", - сказал вице-премьер.

  • В течение 5-9 октября 2020 году в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры "Нерушимая устойчивость".
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