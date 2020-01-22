Внедрение дорожных карт НАТО в ВСУ начнется в конце января, - Загороднюк
Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию " Интерфакс-Украина ".
По его словам, дорожные карты были согласованы и поддержаны Североатлантическим альянсом. Речь идет о нескольких сотнях стандартов НАТО.
"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных карта перехода на стандарты Альянса. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что там стандартов несколько сотен", - рассказал Загороднюк.
Он отметил, что каждая дорожная карта будет применяться отдельно по видам и родам войск, так как их состояние находится на разном уровне.
"В некоторых он такой (состояние внедрения дорожных карт - Ред.) что можно уже завтра проходить сертификацию, в некоторых ее уже прошли, например, в Силах специальных операций, а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - пояснил Загороднюк.
Также министр обороны добавил, что Военно-морские силы Украины сейчас практически соответствуют критериям НАТО, поскольку большинство персонала проходили службу и обучение в структурах Альянса.
- Напомним, 15 января стало известно, что Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей
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