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Espreso.tvОбществоВнедрение дорожных карт НАТО в ВСУ начнется в конце января, - Загороднюк

Внедрение дорожных карт НАТО в ВСУ начнется в конце января, - Загороднюк


фото: mil.gov.ua
22 января министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что с этого месяца Украина начнет внедрение дорожных карт перехода на стандарты НАТО

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию " Интерфакс-Украина ".

По его словам, дорожные карты были согласованы и поддержаны Североатлантическим альянсом. Речь идет о нескольких сотнях стандартов НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных карта перехода на стандарты Альянса. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что там стандартов несколько сотен", - рассказал Загороднюк.

Он отметил, что каждая дорожная карта будет применяться отдельно по видам и родам войск, так как их состояние находится на разном уровне.

"В некоторых он такой (состояние внедрения дорожных карт - Ред.) что можно уже завтра проходить сертификацию, в некоторых ее уже прошли, например, в Силах специальных операций, а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - пояснил Загороднюк.

Также министр обороны добавил, что Военно-морские силы Украины сейчас практически соответствуют критериям НАТО, поскольку большинство персонала проходили службу и обучение в структурах Альянса.

  • Напомним, 15 января стало известно, что Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей

 

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