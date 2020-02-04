В Днипре все школы закрыли на карантин
4 февраля, 2020, 15:26
С 6 по 17 февраля все школы города Днипро закрывают на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом
Об этом сообщил заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко в Facebook.
По его словам, учебный процесс в школах Днипра будет приостановлено с 6 по 17 февраля.
"В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля", - сообщил Лысенко.
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