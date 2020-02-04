 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днипре все школы закрыли на карантин

В Днипре все школы закрыли на карантин


фото: zn.ua
С 6 по 17 февраля все школы города Днипро закрывают на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом

Об этом сообщил заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко в Facebook.

По его словам, учебный процесс в школах Днипра будет приостановлено с 6 по 17 февраля.

"В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля", - сообщил Лысенко.

  • Напомним, в течение 5-й недели 2020 году в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ
  • Ранее на каратнин закрыли все школы Черновцов
  • С третьего февраля во всех школах Хмельницкого остановили учебный процесс
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать