В Днипре все школы закрыли на карантин

4 февраля, 2020, 15:26

С 6 по 17 февраля все школы города Днипро закрывают на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом

Об этом сообщил заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко в Facebook.

По его словам, учебный процесс в школах Днипра будет приостановлено с 6 по 17 февраля.

"В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля", - сообщил Лысенко.